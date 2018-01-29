Ашот Манукян останется министром энергетики

Ашот Манукян останется работать министром энергетики. Как передает «Арменпресс», об этом в ответ на наш запрос сообщает его пресс-секретарь Васак Тарпошян.

«Да, по личным причинам министр представил прошение об отставке, однако после беседы с преньер-министром и президентом Армении вопрос снят с повестки дня. Ашот Манукян останется работать министром энергетики»,- сказал пресс-секретарь Васак Тарпошян.