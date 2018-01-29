МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:00 29-го января на территории Армении осадков не наблюдается. 30-31-го января, 1-2-го февраля ожидается ясная погода. 30--го января и 1-го февраля ночью ожидаются слабые осадки. На некоторых дорогах республики – местами гололед.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на дорогах Артика, Ашоцк-Амасия, Арич-Нахапетаван, Сотк-Карвачар, в Лори, Сюнике и на перевале Варденяц – местами гололед.

В Тавуше на дорогах туман.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.