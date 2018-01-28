Время в Ереване: 11:07:36,   29 Январь

Военнослужащие, удостоившиеся наград за боевую службу, заверяют: родина в надежных руках


Военнослужащие Карен Антонян и Карен Акопджанян, удостоившиеся наград за боевую службу,  готовы  и впредь с высоким боевым духом служить отечеству. В беседе с журналистами после  церемонии награждения в президентской резиденции, специалист по инженерному оснащению ВС РА Карен Антонян заверил: делается все, чтобы солдаты  на позициях бесперебойно и безопасно выполняли свои задачи на  передовой.

«С каждым днем оснащение  передовой совершенствуется, чтобы солдаты  на позициях могли бесперебойно и безопасно выполнять свои задачи. Уверяю вас: любая попытка проникновения  пресекается, и противник  отбрасывается на исходные  позиции», - как  передает Арменпресс, сказал Карен Антонян.

Ответственный по физподготовке Карен Акопджанян отметил, что ведет ежедневную работу  по повышению боевой  подготовки солдат. По его словам, ребята  приходят в  армию с хорошей физической подготовкой, а кто уступает другим, очень скоро, благодаря  неустанным тренировкам, достигает желаемых результатов.

«Делаем все, чтобы  наши солдаты были физически крепкими и могли выполнить любую задачу и не дать врагу проникнуть на передовую», - сказал Акопджанян.

Он посоветовал всем спать спокойно, ибо защита  границ  в  надежных руках бдительных и сильных воинов.

По случаю Дня  армии, за мужество и героизм, проявленные при защите границ родины, а также за значительные  заслуги Президент Армении, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РА Серж Саргсян наградил группу  военнослужащих и ополченцев высокими наградами Республики Армения, орденами и медалями,   присвоил высокие воинские  звания.

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации