Военнослужащие, удостоившиеся наград за боевую службу, заверяют: родина в надежных руках

Военнослужащие Карен Антонян и Карен Акопджанян, удостоившиеся наград за боевую службу, готовы и впредь с высоким боевым духом служить отечеству. В беседе с журналистами после церемонии награждения в президентской резиденции, специалист по инженерному оснащению ВС РА Карен Антонян заверил: делается все, чтобы солдаты на позициях бесперебойно и безопасно выполняли свои задачи на передовой.

«С каждым днем оснащение передовой совершенствуется, чтобы солдаты на позициях могли бесперебойно и безопасно выполнять свои задачи. Уверяю вас: любая попытка проникновения пресекается, и противник отбрасывается на исходные позиции», - как передает Арменпресс, сказал Карен Антонян.

Ответственный по физподготовке Карен Акопджанян отметил, что ведет ежедневную работу по повышению боевой подготовки солдат. По его словам, ребята приходят в армию с хорошей физической подготовкой, а кто уступает другим, очень скоро, благодаря неустанным тренировкам, достигает желаемых результатов.

«Делаем все, чтобы наши солдаты были физически крепкими и могли выполнить любую задачу и не дать врагу проникнуть на передовую», - сказал Акопджанян.

Он посоветовал всем спать спокойно, ибо защита границ в надежных руках бдительных и сильных воинов.

По случаю Дня армии, за мужество и героизм, проявленные при защите границ родины, а также за значительные заслуги Президент Армении, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РА Серж Саргсян наградил группу военнослужащих и ополченцев высокими наградами Республики Армения, орденами и медалями, присвоил высокие воинские звания.