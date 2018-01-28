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В Грузии задержали граждан Бангладеш за попытку незаконно пересечь границу


Пятеро граждан Бангладеш задержаны в Грузии за попытку незаконного пересечения грузино-турецкой границы, говорится на сайте МВД страны.Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Следствием установлено, что обвиняемые пытались попасть из Грузии в Турцию в обход контрольно-пограничного пункта около города Ахалцихе", — сказано в заявлении.

МВД отмечает, что обвиняемые были задержаны сотрудниками пограничной полиции. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до пяти лет.






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