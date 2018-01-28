По случаю Дня армии в резиденции президента РА состоялась церемония награждения

По случаю Дня армии, за мужество и героизм, проявленные при защите границ родины, а также за значительные заслуги перед отечеством Президент Армении, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РА Серж Саргсян наградил группу военнослужащих и ополченцев высокими наградами Республики Армения, орденами и медалями, присвоил высокие воинские звания.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, президент поздравил их с полученными наградами.

Поздравление Сержа Саргсяна по случаю награждения.

«Господа генералы,

Дамы и господа офицеры,

Дорогие ополченцы,

Поздравляю вас с Днем армии. Сегодня вы удостоились высоких званий и наград родины. Это повод для выражения признательности нашего народа и государства.

Будьте уверены, что ваши заслуги и вклад в дело защиты родины ценится чрезвычайно высоко. Каждый раз подобные официальные церемонии доказывают, что действительно – никто не забыт и ничто не забыто, ни одно ваше дело не осталось незамеченным. Уверен, что теплое отношение народа неизменно вдохновляет вас честно и достойно нести честную службу Армении и Арцаху.

Пройденный вами путь и безупречная служба преследуют одну цель – оберегать покой и безопасность Армении. Благодаря вам и вашим соратникам живет и созидает Армения. Шаг за шагом, последовательно выполняются заветные чаяния нашего народа. И с этой уверенность Армения и впредь продолжит свой многовековой путь к светлому будущему.

Благодарю тех, кто присутствует в этом зале и, конечно, тех, кто получил свою награду при других церемониях. Вы и ваши соратники – надежда и опора Армении. Мы гордимся вами и опираемся на вашу несгибаемую волю.

Спасибо».