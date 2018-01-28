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По случаю Дня армии в резиденции президента РА состоялась церемония награждения


По случаю Дня армии, за мужество и героизм, проявленные при защите границ родины, а также за значительные  заслуги перед отечеством Президент Армении, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РА Серж Саргсян наградил группу  военнослужащих и ополченцев высокими наградами Республики Армения, орденами и медалями,   присвоил высокие воинские  звания.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, президент поздравил их с полученными наградами.

Поздравление Сержа Саргсяна по случаю награждения.

«Господа генералы,

Дамы  и господа офицеры,

Дорогие  ополченцы,

Поздравляю вас с Днем армии. Сегодня вы удостоились высоких званий и наград родины. Это повод для выражения  признательности нашего народа и государства. 

Будьте  уверены, что ваши заслуги и вклад в дело защиты  родины ценится чрезвычайно высоко. Каждый раз подобные официальные церемонии доказывают, что действительно – никто не  забыт и ничто не  забыто, ни одно ваше дело не осталось незамеченным. Уверен, что теплое  отношение  народа неизменно вдохновляет вас честно и достойно нести честную службу Армении и Арцаху. 

Пройденный вами путь и безупречная служба преследуют одну цель – оберегать покой и безопасность Армении. Благодаря вам и вашим соратникам живет и созидает Армения. Шаг за шагом, последовательно выполняются заветные чаяния  нашего народа. И с этой  уверенность Армения  и впредь продолжит свой многовековой  путь к  светлому  будущему.

Благодарю тех, кто присутствует в этом зале и, конечно, тех, кто получил свою награду при других церемониях. Вы и ваши соратники – надежда и опора Армении. Мы  гордимся вами и опираемся на вашу несгибаемую волю.

Спасибо».




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