Курды сообщили о ликвидации одного из лидеров протурецких боевиков в Африне

Лидер одной из сирийских протурецких группировок "Файлак аль-Шам" был ликвидирован в воскресенье в ходе боев в сирийском Африне, сообщили в московском представительстве самопровозглашенного Сирийского Курдистана. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».



"Махмуд адь Дамыс по кличке "Абурекан", один из главарей "Файлак аль Шам", был сегодня убит в Африне", — сообщили РИА Новости в представительстве.

Генштаб ВС Турции с 20 января проводит операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.