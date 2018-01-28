Кандидат в президенты Армении Армен Саркисян в Ераблуре почтил память павших армянских воинов

По случаю 26-летия Армянской армии кандидат в президенты Армении, посол Армении в Соединенном Королевстве, экс-премьер РА Армен Саркисян в Ераблуре почтил память павших армянских воинов, отдавших жизнь за независимость родины.

Фото: Эдуарда Сепетчяна

Как передает Арменпресс, Армен Саркисян возложил цветы к могиле Неизвестного солдата, к могилам полководцев Вазгена Саркисяна, Андраникаи Мемориалу павших в Арцахской войне.

До этого Ераблур посетило высшее руководство Армении и Арцаха. В связи с днем Армянской армии в пантеоне Ераблур членам семей погибших были переданы присвоенные им посмертно награды.В президентской резиденции также состоится торжественное мероприятие, а вечером – праздничный концерт.

Республиканская партия Армении выдвинула кандидатуру Армена Саркисяна на пост четвертого президента Республики Армения. Президент Серж Саргсян уже провел с ним встречу в президентской резиденции.