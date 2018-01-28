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Кандидат в президенты Армении Армен Саркисян в Ераблуре почтил память павших армянских воинов


По случаю 26-летия Армянской армии кандидат в  президенты  Армении, посол Армении в  Соединенном Королевстве, экс-премьер РА  Армен Саркисян в Ераблуре почтил память павших армянских воинов, отдавших жизнь за независимость родины.

Фото: Эдуарда Сепетчяна

Как передает Арменпресс, Армен Саркисян возложил цветы  к могиле Неизвестного солдата, к могилам полководцев Вазгена  Саркисяна, Андраникаи Мемориалу павших в Арцахской войне.

До этого Ераблур посетило высшее руководство   Армении и Арцаха. В связи с днем Армянской армии в пантеоне  Ераблур членам семей погибших были переданы присвоенные им посмертно награды.В президентской  резиденции также состоится торжественное  мероприятие, а вечером – праздничный концерт.

Республиканская партия  Армении выдвинула кандидатуру  Армена Саркисяна на пост четвертого президента Республики Армения.  Президент Серж Саргсян уже провел с ним встречу в  президентской резиденции.




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