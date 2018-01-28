Победа Федерера на Australian open второй год подряд – 20 титул «Большого шлема»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил в Australian open.Эта победа стала для него 20-й на турнирах "Большого шлема".

Как передает Арменпресс, в финале он играл с хорватом МариномЧиличем. Игра длилась 3 часа 2 минуты и завершилась со счетом 2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 1:6.

Роджер Федерер повторил рекорд НовакаДжоковича по числу побед в открытом первенстве Австралии. Он выигрывал в Australianopen в 2004, 2006, 2007, 2010 и 2017 годах.