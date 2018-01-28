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Победа Федерера на Australian open второй год подряд – 20 титул «Большого шлема»


Швейцарский  теннисист Роджер Федерер победил в Australian open.Эта победа стала для него 20-й на турнирах "Большого шлема".

Как передает Арменпресс, в  финале он играл с хорватом МариномЧиличем. Игра длилась 3 часа 2 минуты и завершилась со счетом 2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 1:6. 

 Роджер Федерер повторил рекорд НовакаДжоковича по числу побед в открытом первенстве  Австралии. Он выигрывал в  Australianopen в 2004, 2006, 2007, 2010 и 2017 годах.

 




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