Время в Ереване: 11:07:36,   28 Январь

Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад


Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался в возрасте 91 года, об этом в воскресенье сообщили в IKEA. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланд… Ингвара будет очень не хватать, и его семья и сотрудники IKEA по всему миру будут помнить о нем с теплотой", — говорится в сообщении IKEA, опубликованном в Facebook.

Кампрад родился в 1926 году и основал свой концерн в возрасте 17 лет.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации