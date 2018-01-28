Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад

Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался в возрасте 91 года, об этом в воскресенье сообщили в IKEA. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланд… Ингвара будет очень не хватать, и его семья и сотрудники IKEA по всему миру будут помнить о нем с теплотой", — говорится в сообщении IKEA, опубликованном в Facebook.

Кампрад родился в 1926 году и основал свой концерн в возрасте 17 лет.