В некоторых районах Армении в ближайшие дни ожидаются слабые осадки

В столице и некоторых районах Армении в ближайшие дни ожидается переменчивая погода. 29января ночью температура понизится на 4-5 градусов, затем на столько же повысится.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, 28 января днем – в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе, 31 января и 1 февраля ночью в отдельных районах ожидаются слабые осадки.

В Ереване 28, 30 января днем, 29января, 1 февраля днем и 2 февраля погодаожидаетсябезосадков. 30 января и 1 февраля ночью ожидаются слабые осадки .

Ветер северо-восточный, скорость 3-8 м/с.