Время в Ереване: 11:07:36,   28 Январь

В некоторых районах Армении в ближайшие дни ожидаются слабые осадки


В столице и некоторых районах Армении в ближайшие  дни ожидается переменчивая погода. 29января ночью температура понизится на 4-5 градусов, затем на столько же  повысится.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, 28 января днем – в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе,  31 января и 1 февраля ночью в отдельных районах ожидаются слабые осадки.  

В Ереване 28, 30 января днем, 29января, 1 февраля днем и 2 февраля погодаожидаетсябезосадков. 30 января и 1 февраля ночью  ожидаются слабые осадки .

Ветер  северо-восточный, скорость 3-8 м/с.




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