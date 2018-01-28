В ОАЭ объявили траур в связи с кончиной матери президента

Трехдневный траур объявлен в ОАЭ в связи в кончиной матери президента, шейха Халифы бен Заеда Аль Нахайяна, сообщило министерство ОАЭ по делам президента. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Мать президента Хесса бин Мухаммед Аль Нахайян скончалась в воскресенье. Траур продлится три дня, начиная с воскресенья.

Рожденный в 1948 году, шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян стал президентом в 2004 году. Он также является правителем эмирата Абу-Даби.



