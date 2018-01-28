Премьер Индии впервые в истории совершит государственный визит в Палестину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 9-12 февраля совершит турне по нескольким ближневосточным странам, в рамках которого глава индийского правительства впервые в истории посетит с государственным визитом Палестину, сообщил МИД страны. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Как сказано в сообщении ведомства, копия которого поступила в распоряжение РИА Новости, помимо Палестины Моди также планирует посетить ОАЭ и Оман.

"Это станет первым в истории визитом премьер-министра Индии в Палестину, вторым по счету визитом Моди в ОАЭ и первым — в Оман. В рамках поездки у премьера запланированы переговоры по вопросам, представляющим интерес для руководства этих стран, а также участие в иных мероприятиях", — заявили в индийском МИД.

В ведомстве также сообщили, что Моди выступит с речью на открытии 6-го Всемирного правительственного саммита, ежегодно проходящего в ОАЭ. Индия примет участие в этом мероприятии в качестве почетного гостя. Кроме того, у премьер-министра запланирована встреча с представителями индийских диаспор в Омане и ОАЭ.

В июле прошлого года Моди стал первым действующим премьером Индии, который посетил Израиль за без малого 70 лет его существования на фоне быстро растущего товарооборота, миллиардных оружейных сделок и политического сближения двух стран. Примечательно, что Моди, в отличие от многих зарубежных лидеров, тогда не стал совмещать визит в Израиль с посещением Палестины. Ее Индия долгие годы поддерживала на международных площадках. Именно из-за неприятия израильской оккупации только четверть века назад Индия установила дипломатические отношения с еврейским государством.