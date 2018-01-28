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Власти Афганистана объявили национальный траур по жертвам теракта в Кабуле


Правительство Афганистана объявило воскресенье днем национального траура по жертвам взрыва в дипломатическом квартале Кабула, сообщает телеканал 1TV. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Кроме того, понедельник объявлен выходным днем для жителей Кабула.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. По последним данным министерства здравоохранения страны, 95 человек погибли, еще 191 получил ранения. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".




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