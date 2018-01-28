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В Эквадоре объявили режим ЧП после взрыва у полицейского участка


Президент Эквадора Ленин Морено ввел в субботу режим чрезвычайного положения в ряде провинций после взрыва у полицейского участка. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».
"Я объявил режим ЧП в провинции Сан-Лоренцо и кантоне Элой-Альфаро с целью укрепить безопасность наших граждан", — написал Морено в своем микроблоге в Twitter.
Взрыв произошел в субботу рядом с участком, расположенным вблизи границы с Колумбией в провинции Эсмеральда. Были ранены около 20 сотрудников правопорядка. По данным полиции, атака могла быть местью со стороны преступных группировок, которые взорвали заминированную машину рядом с отделением полиции.
По мнению президента, взрыв был связан с террористическим актом со стороны наркоторговцев после удачных операций полиции против преступности.


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