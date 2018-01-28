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Высшим достижением независимой Армении стали Вооруженные силы – послание премьер-министра РА


По случаю годовщины  ВС Армении премьер-министр РА Карен Карапетян  выступил с посланием.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, в  послании говорится:

«Уважаемые  соотечественники,

Сердечно поздравляю всех нас с этим важнейшим праздником.

Прежде  всего мы с благодарностью вспоминаем всех тех, кто стоял у  истоков  создания  Армянской  армии, а также тех, кто пожертвовал собственной жизнью во имя нашей жизни, нашей независимости и создания  нашей армии.

Формирование  Армянской армии происходило в самые  трудные времена обретения  независимости – в  условиях навязанной  войны. Сегодня мы  с гордостью отмечаем: первым и высшим достижением независимой Армении стали Вооруженные силы.

Сегодня  уже трудно переоценить роль и значение  Армянской  армии. В апреле 2016г., когда противник предпринял широкомасштабную агрессию в отношении Арцаха, наша армия вновь доказала свою боеспособность, показав, что всегда готова отразить любое  поползновение  против  нашей страны. Сегодня мы  с гордостью вспоминаем тех храбрых ребят, которые  взяли на себя этот удар.

Всем военнослужащим желаю крепкого здоровья, счастья и доброй  службы – во имя благоденствия Республики Армения».




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