Высшим достижением независимой Армении стали Вооруженные силы – послание премьер-министра РА

По случаю годовщины ВС Армении премьер-министр РА Карен Карапетян выступил с посланием.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, в послании говорится:

«Уважаемые соотечественники,

Сердечно поздравляю всех нас с этим важнейшим праздником.

Прежде всего мы с благодарностью вспоминаем всех тех, кто стоял у истоков создания Армянской армии, а также тех, кто пожертвовал собственной жизнью во имя нашей жизни, нашей независимости и создания нашей армии.

Формирование Армянской армии происходило в самые трудные времена обретения независимости – в условиях навязанной войны. Сегодня мы с гордостью отмечаем: первым и высшим достижением независимой Армении стали Вооруженные силы.

Сегодня уже трудно переоценить роль и значение Армянской армии. В апреле 2016г., когда противник предпринял широкомасштабную агрессию в отношении Арцаха, наша армия вновь доказала свою боеспособность, показав, что всегда готова отразить любое поползновение против нашей страны. Сегодня мы с гордостью вспоминаем тех храбрых ребят, которые взяли на себя этот удар.

Всем военнослужащим желаю крепкого здоровья, счастья и доброй службы – во имя благоденствия Республики Армения».