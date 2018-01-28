Президент Саргсян передал семьям шести погибших военнослужащих награды, присвоенные им посмертно

В связи с днем Армянской армии в пантеоне Ераблур членам семей 6 погибших военнослужащих были переданы присвоенные им посмертно награды.

«Сегодня мы в Ераблуре. В этот священный день наш долг – склонить головы перед памятью тех, кто ценой собственной жизни завоевали нам мир и свободу. Мы разделяем скорбь родных всех погибших. Мы обращаемся к грядущим поколениям с призывом – высоко чтить их память, смысл этого священного для армянского народа дня. Вечная слава героям! Да здравствуют Вооруженные силы Армении!», - сказал президент страны.

За мужество и отвагу, проявленные при защите границ, самоотверженное выполнение служебных обязанностей в условиях, опасных для жизни, начальник службы N-ской части, подполковник Гегам Генрикович Манукян посмертно награжден медалью «За службу Родине» I степени.

За самоотверженность и отвагу, проявленные при защите границ, старший лейтенант N-ской части Самвел Жирайрович Карчикян посмертно награжден медалью «За боевую службу».

За самоотверженность и отвагу, проявленные при защите границ, контрактный военнослужащий N-ской части, младший сержант Армен Арташесович Саканян посмертно награжден медалью «За боевую службу».

За самоотверженность и отвагу, проявленные при защите границ, контрактный военнослужащий N-ской части, рядовой Гарегин Акопович Минасян посмертно награжден медалью «За боевую службу».

За самоотверженность и отвагу, проявленные при защите границ, военнослужащий N-ской части, рядовой Мгер Арамаисович Ерзнкян посмертно награжден медалью «За боевую службу».

За самоотверженность и отвагу, проявленные при защите границ, военнослужащий N-ской части, рядовой Грант Хачатурович Мангасарян посмертно награжден медалью «За боевую службу».