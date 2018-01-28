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Президент Саргсян передал семьям шести погибших военнослужащих награды, присвоенные им посмертно


В связи с днем Армянской армии в пантеоне  Ераблур членам семей 6 погибших  военнослужащих были переданы присвоенные им посмертно награды.  

«Сегодня мы  в  Ераблуре. В этот священный день наш долг – склонить головы перед памятью тех, кто ценой собственной  жизни завоевали нам мир и свободу. Мы  разделяем скорбь родных всех погибших. Мы  обращаемся к грядущим поколениям с призывом – высоко чтить их память, смысл этого священного для армянского народа дня. Вечная слава героям! Да здравствуют Вооруженные силы Армении!», - сказал президент страны.

За мужество и отвагу, проявленные при защите  границ, самоотверженное выполнение  служебных обязанностей в условиях, опасных для жизни, начальник службы N-ской части, подполковник Гегам Генрикович Манукян посмертно награжден медалью «За службу Родине» I степени.

За самоотверженность и отвагу, проявленные при защите  границ, старший лейтенант N-ской части Самвел Жирайрович Карчикян посмертно награжден медалью «За боевую службу».

За самоотверженность и отвагу, проявленные при защите  границ, контрактный военнослужащий N-ской части, младший  сержант Армен Арташесович Саканян  посмертно награжден медалью «За боевую службу».

За самоотверженность и отвагу, проявленные при защите  границ, контрактный военнослужащий N-ской части, рядовой Гарегин Акопович Минасян посмертно награжден медалью «За боевую службу».

За самоотверженность и отвагу, проявленные при защите  границ,  военнослужащий N-ской части, рядовой Мгер Арамаисович Ерзнкян  посмертно награжден медалью «За боевую службу».

За самоотверженность и отвагу, проявленные при защите  границ,  военнослужащий N-ской части, рядовой Грант Хачатурович Мангасарян  посмертно награжден медалью «За боевую службу».

Фото: Эдуарда Сепетчяна



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