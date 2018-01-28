Автодороги Армении в основном проходимы, местами гололед

МЧС РА сообщает, что по состоянию 11:00 часов 28 января на территории Армении автодороги в основном проходимы, местами гололед.

28 января – в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе время от времени ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – в виде снега, в долинах – в виде мокрого снега и дождя со снегом.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве транспорта, связи и IT-технологий РА, На дорогах Артик-Норашен, Сотк-Карвачар,Геганист-Спандарян, и Арич-Наапетян, Ашоцк-Амасия, Арич-Наапетакан, в Лори и Сюнике местами гололед.

В Тавушской области гололед.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации департамента ЧС Министерства внутренних дел Грузии и Центра кризисного управления Южной Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.