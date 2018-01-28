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Автодороги Армении в основном проходимы, местами гололед


МЧС РА  сообщает, что  по состоянию 11:00 часов 28 января на территории  Армении автодороги в основном проходимы, местами гололед.

28 января – в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе время от времени  ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – в виде снега, в долинах – в виде  мокрого снега и дождя  со снегом.

Как  сообщили Арменпресс в Министерстве транспорта, связи и IT-технологий  РА, На дорогах Артик-Норашен, Сотк-Карвачар,Геганист-Спандарян,  и Арич-Наапетян, Ашоцк-Амасия, Арич-Наапетакан, в Лори и Сюнике  местами гололед. 

В  Тавушской области гололед.

Всем  водителям рекомендуется  ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации  департамента ЧС Министерства внутренних дел  Грузии и Центра кризисного управления Южной  Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс  открыта для  всех видов транспорта.

 




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