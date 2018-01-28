Лидер национальной шахматной сборной, действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян вновь поделил очко на первенстве GibraltarMasters.

Как передает Арменпресс, в 5 туре Аронян играл с гроссмейстером Александром Гузманом. Соперники сыграли вничью.

Лилит Мкртчян также поделила очко.

После этого тура у Ароняна 3,5 очка. Лидер – ХикаруНакамура, набравший 5 очков.

В крупном турнире GibraltarMasters участвуют 274 игрока из 50 стран, в том числе 92 гроссмейстера. Самый высокийклассификационный рейтинг уАроняна. В числе его соперников Максим Вашье-Лаграв, победитель GibraltarMasters последних трех лет ХикаруНакамура, Давид навара, ПентараХарикришна, ЛеКуанЛием, Дуда Ян-Кшиштоф, Майкл Адамс, Ван Хао, Никита Витюгов, Василий Иванчук и др. Турнир продлится до 1 февраля.