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Левон Аронян вновь поделил очко


Лидер национальной шахматной сборной, действующий  обладатель Кубка мира Левон  Аронян вновь поделил очко  на  первенстве GibraltarMasters.

Как  передает Арменпресс, в 5 туре Аронян играл с гроссмейстером Александром Гузманом. Соперники сыграли вничью.

Лилит Мкртчян также поделила очко.

После  этого тура у Ароняна 3,5 очка. Лидер – ХикаруНакамура, набравший  5 очков.   

В крупном турнире  GibraltarMasters  участвуют 274 игрока из 50 стран, в том числе 92 гроссмейстера. Самый  высокийклассификационный рейтинг уАроняна. В числе его соперников Максим Вашье-Лаграв, победитель GibraltarMasters  последних трех  лет ХикаруНакамура, Давид навара, ПентараХарикришна, ЛеКуанЛием, Дуда Ян-Кшиштоф, Майкл Адамс, Ван Хао, Никита  Витюгов, Василий Иванчук и др. Турнир продлится до 1 февраля.

 

 




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