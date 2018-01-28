Высокопоставленные лица Армении и Арцаха почтили память павших сынов армянского народа в Ераблуре

По случаю 26-летия формирования Армянской армии высшее руководство Армении и Арцаха посетило воинский пантеон Ераблур, где почтило память павших сынов армянского народа, отдавших жизнь за независимость родины.

Как передает Арменпресс, пантеон посетили президент РА Серж Саргсян, президент Арцаха Бако Саакян, премьер-министр РА Карен Карапетян, министр обороны Виген Саркисян, другие высокопоставленные лица. Они возложили цветы к могилам полководца Вазгена Саркисяна, полководца Андраника и мемориалу воинов, павших в Арцахской войне.

28 января – день Армянской армии,ей 26лет. 28 февраля 1992г. правительство приняло историческое решение «О Министерстве обороны Республики Армения», юридически ознаменовав тем самым создание Армянской Национальной армии. В мае-1992 Минобороны объявило первый призыв на территории республики – заложив основу традиции комплектования армии срочными военнослужащими.

В связи с днем Армянской армии в пантеоне Ераблур членам семей погибших были переданы присвоенные им посмертно награды. В президентской резиденции также состоится торжественное мероприятие, а вечером – праздничный концерт.