Гарант мира и безопасности – Армянской армии 26 лет

Республика Армения и армяне всего мира 28 января отмечают 26 годовщину формирования Армянской армии. Создание ее пришлось на 1992-1994гг., когда уже независимая Армения вместе с Нагорным Карабахом находясь в состоянии необъявленной, но фактической войны с Азербайджаном, приступила к созданию национальной армии. Решающим фактором создания армии стало объявление в 1990г. независимости республики, ознаменовавшее фактическую независимость Армении и открывшее правовые и практические перспективы создания национальной армии.

Как передает Арменпресс, 28 февраля 1992г. правительство приняло историческое решение «О Министерстве обороны Республики Армения», юридически ознаменовав тем самым создание Армянской Национальной армии. В мае-1992 Минобороны объявило первый призыв на территории республики – заложив основу традиции комплектования армии срочными военнослужащими.

Формирование армии происходило в несколько этапов. Первый продолжался с февраля 1988г. до мая 1992г. В то время, когда активизировалось карабахское движение и обострились армяно-азербайджанские отношения, обеспечение физической безопасности населения Армении и Арцаха стало более чем актуальным.

Второй этап длился с июня 1992 года по май 1994 года. В этот период Армения и Арцах стали мишенью агрессии Азербайджана.

Третий этап начался в июне-1994 и продолжается до сих пор. За этот период проделана значительная работа по строительству армии, повышению боеспособности, укреплению дисциплины, подготовки и переподготовки офицерского состава, контрактных военнослужащих, обеспечения определенного прогресса в отношениях армия-общество. В сентябре-1990 сформировался Особый ереванский полк, а в Арарате, Горисе, Варденисе, Иджеване и Мегри – пять рот. Решением правительства в 1991г. был создан Государственный комитет обороны при Совете министров.

Призыву в ВС РА подлежат 18-27-летние представители мужского пола. Призыв объявляется на 2 года и регулируется законом РА о призыве. Он объявляется дважды в год – летом и зимой. В 2017г. Минобороны осуществило проекты «Это я», «Честь имею» и «Дитакет». Со дня своего создания Армянская армия сотрудничает со многими международными структурами. С 15 мая 1992г., подписав соответствующий договор, Республика Армения стала членом Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Особое место в международном сотрудничестве ВС РА занимает Россия. Российская Федерация считается стратегическим партнером Армении, и военно-техническое сотрудничество между нашими странами находится на высоком уровне. Сотрудничество ВС РА с Североатлантическим союзом также углубляется с каждым годом, расширяются сферы сотрудничества.

Одной из основных задач строительства армии является подготовка кадров. С этой целью были созданы военно-авиационное, летно-техническое училище, которое затем переросло в Военно-авиационный институт, Высшее командное училище Минобороны, сегодня – Военный институт им. Вазгена Саркисяна, военно-медицинский факультет ЕГМУ им. Гераци.

Продолжается подготовка и переподготовка офицерских кадров в военных учебных заведениях других стран. В частности, в вузах России и Греции прошли обучение и сегодня обучаются более 1500 офицеров и курсантов. Учитывая, что значительную часть офицерского состава составляли бойцы добровольческих отрядов самообороны, для их подготовки и переподготовки был создан Центр повышения квалификации офицеров, который за время своего существования дал около 1500 выпускников. Около 1000 выпускников дала и Школа младших офицеров.

В истории ВС РА большое место занимают армянские миротворческие силы. Благодаря также их деятельности в мире узнали и оценили армянского воина. Во многом благодаря им мир узнал и оценил армянского воина. Присоединившись к миротворческой миссии ряда стран, Армения доказала, что является сторонником международной безопасности и долговременного мира. Это та идеология, носитель которой не может быть агрессором. И начиная с 2004г. армянские миротворцы блестяще выполняли свою миссию в следующих странах.

Косово

В 2004г. взвод армянских военнослужащих в составе греческого батальона участвовал миротворческой миссии НАТО в Косово. Служба проходила в интернациональной бригаде «Восток» в предместье города Феризач на границе Косово и Македонии.

Ирак

В январе 2005г. ВС РА присоединились к миротворческой миссии в Ираке, в основном участвуя в разминировании, грузоперевозках и медицинском обеспечении. Вывод ВС РА из Ирака состоялся в октябре 2009г.

Афганистан

С февраля 2010г. подразделение ВС РА (1 взвод) вошло в состав Сил содействия международной безопасности в Афганистане (ISAF) под командованием Федеративной Республики Германия, и обеспечивает безопасность аэропорта в Кундузе. Перед этим взвод прошел 4-месячные учения в Германии.В 2011г. численность армянских миротворцев в Афганистане достигла 121, из них 40 человек выполняют контрактную службу в Кундузе, 81 - охраняет аэропорт в Мазари-Шарифе базу сил содействия. Армянские миротворцы присутствуют в Кабуле и Мазари-Шарифе.

Ливан

26 ноября 2014г. Подразделение армянских миротворцев в составе 32 человек выполняет миссию в Ливане. В составе итальянского полка они выполняют миссию «Временные силы ООН в Ливане» и обеспечивают безопасность военного городка ООН..

Мали

Еще одно подразделение с 2015г. выполняет миротворческую мониторинговую миссию в Мали.

Армянская армия является также гарантом безопасности в регионе. Именно мужество солдата, стоящего на границе, не позволяет ситуации стать взрывоопасной, и ему удается принудить противника к миру, свидетелями чего мы стали в апреле 2016г., когда развязанная Азербайджаном четырехдневная война была прекращена благодаря подвигу армянского солдата и офицера. Принудительный мир – это выражение, которое наиболее часто употребляется в последнее время, когда участились случаи нарушения режима перемирия. Будучи сторонником разрешения проблем путем мирных переговоров, армянские Вооруженные силы заявляют: если политическим путем не удастся принудить к миру, то Вооруженные силы Армении готовы к любому сценарию.