В Ереване почтили память жертв Холокоста и Геноцида

В Армении евреи чувствуют себя защищенными. Как передает Арменпресс, так сказала председатель еврейской общины Армении Римма Варжапетян в ходе мероприятия 27 января, посвященного памяти жертв Холокоста и Геноцида.

«27 января советские войска освободили узников Освенцима – их было более 2 млн человек. В честь жертв Холокоста и Геноцида в Ереване открыт памятник – в напоминание будущим поколениям. Но, к сожалению, сегодня в мире вновь поднимают голову фашизм, ксенофобия и антисемитизм. Но в Армении евреи чувствуют себя защищенными», - сказала Варжапетян.

Депутат парламента, руководитель группы дружбы Армения-Израиль ГагикМинасян уверен, что когда-нибудь еврейский народ также признает и осудит Геноцид армян.

«Во многих странах мира помнят жертв Холокоста и чтут их память. Если человечество не будет осуждать преступления, они могут повторяться вновь и вновь.

Каждый народ должен осознавать, что он обязан помнить не только собственное горе. Только сочувствуя и деля друг с другом горе, мы можем избавить в будущем себя от повторения преступлений. Я уверен, что настанет день, когда еврейский народ также признает и осудит Геноцид армян», - сказал он.

Посол США в РА Ричард Милз поблагодарил армянский народ за то, что евреи в Армении имеют возможность полноценно жить, развиваться.

«Иногда людям кажется, что они мало что могут сделать для предотвращения зла в мире. У евреев есть поговорка: чтобы изменить человечество, можно начать и с помощи одному человеку. Сегодня, оказав помощь одному человеку, мы можем бороться против проявлений расизма, антисемитизма», - сказал посол.

В мероприятии приняли участие также представители других национальныйх меньшинств Армении.