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В Ереване почтили память жертв Холокоста и Геноцида


В Армении евреи чувствуют себя  защищенными. Как  передает Арменпресс, так сказала председатель еврейской  общины  Армении Римма Варжапетян в ходе   мероприятия 27 января, посвященного памяти жертв  Холокоста  и Геноцида.

«27 января  советские  войска освободили узников  Освенцима – их было более 2 млн человек. В честь жертв  Холокоста  и Геноцида в Ереване открыт памятник – в напоминание  будущим поколениям. Но, к сожалению, сегодня  в мире вновь поднимают голову фашизм, ксенофобия и  антисемитизм. Но в Армении евреи чувствуют себя  защищенными», - сказала Варжапетян.

Депутат парламента, руководитель группы дружбы Армения-Израиль ГагикМинасян уверен, что когда-нибудь еврейский народ также признает и осудит Геноцид армян.

«Во многих странах мира помнят жертв Холокоста  и чтут их память. Если человечество не  будет осуждать преступления, они могут повторяться вновь и вновь.

Каждый народ должен осознавать, что он обязан помнить не  только собственное  горе. Только сочувствуя и деля  друг с другом горе, мы  можем избавить в будущем себя  от повторения преступлений. Я уверен, что настанет день, когда еврейский народ также признает и осудит Геноцид армян», - сказал он.

Посол США в  РА  Ричард Милз поблагодарил армянский народ за то, что евреи в  Армении имеют возможность полноценно жить, развиваться.

«Иногда людям кажется, что они мало что могут сделать для  предотвращения  зла в мире. У евреев есть поговорка: чтобы изменить человечество, можно начать и с помощи одному  человеку. Сегодня, оказав помощь одному  человеку, мы  можем бороться против  проявлений расизма, антисемитизма», - сказал посол.

В мероприятии приняли участие также представители других национальныйх меньшинств Армении.

Фото: Эдуарда Сепетчяна



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