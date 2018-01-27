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На территории Армении есть труднопроходимые дороги, местами гололед


Натерритории  Армении по состоянию 15:45 часов 27 января на есть   труднопроходимые дороги, местами гололед.

Как  сообщили Арменпресс в МЧС РА,  27 января днем в значительной части областей, 28 января – в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе время от времени  ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – в виде снега, в долинах – в виде  мокрого снега и дождя  со снегом.  

Труднопроходимы дороги   Сотк-Карвачар и Сараван-Зангер.  На дорогах Артик-Норашен, Сотк-Карвачар,Геганист-Спандарян,  и Арич-Наапетян, в Лори,Капане и Каджаране и на отрезке «Мегру сар» местами гололед.  В  Сюникской области снегопад.

Всем  водителям рекомендуется  ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации  департамента ЧС Министерства внутренних дел  Грузии и Центра кризисного управления Южной  Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс  открыта для  всех видов транспорта.

 




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