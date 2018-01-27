На территории Армении есть труднопроходимые дороги, местами гололед

Натерритории Армении по состоянию 15:45 часов 27 января на есть труднопроходимые дороги, местами гололед.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, 27 января днем в значительной части областей, 28 января – в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе время от времени ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – в виде снега, в долинах – в виде мокрого снега и дождя со снегом.

Труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар и Сараван-Зангер. На дорогах Артик-Норашен, Сотк-Карвачар,Геганист-Спандарян, и Арич-Наапетян, в Лори,Капане и Каджаране и на отрезке «Мегру сар» местами гололед. В Сюникской области снегопад.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации департамента ЧС Министерства внутренних дел Грузии и Центра кризисного управления Южной Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.