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Два вокзала эвакуировали в Москве из-за анонимных сигналов о бомбе


Порядка тысячи человек эвакуировано из зданий Киевского и Курского железнодорожных вокзалов в Москве из-за анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В общей сложности, из зданий было эвакуировано около тысячи человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проверка информации продолжается.

В зданиях работают кинологи.

В январе уже поступал анонимный звонок об угрозе взрыва на трех московских вокзалах. Тогда сообщения о возможных минированиях не подтвердились.





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