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Минобороны разрешило похоронить Саркиса Ацпаняна на Ераблуре


По поручению президента  Сержа Саргсяна Минобороны рассмотрело вопрос о  захоронении Саркиса Ацпаняна в воинском пантеоне Ераблур. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе  МО РА, несмотря на то, что в письме, представленном вдовой АцпанянаАсмик  Погосян, отсутствует основной документ для  захоронения  на Ераблуре – о гибели или боевом пути, Минобороны РА, понимая, что указанные  обоснования  могут потребовать определенное  время (что в данном положении проблематично), а также учитывая активное  участие  Саркиса Ацпаняна в освещении карабахской войны и организации различных благотворительных акций для Арцаха, дало разрешение для  захоронения  на Ераблуре.

 

Фото – Геворка Перкуперкяна




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