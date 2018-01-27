Минобороны разрешило похоронить Саркиса Ацпаняна на Ераблуре

По поручению президента Сержа Саргсяна Минобороны рассмотрело вопрос о захоронении Саркиса Ацпаняна в воинском пантеоне Ераблур.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО РА, несмотря на то, что в письме, представленном вдовой АцпанянаАсмик Погосян, отсутствует основной документ для захоронения на Ераблуре – о гибели или боевом пути, Минобороны РА, понимая, что указанные обоснования могут потребовать определенное время (что в данном положении проблематично), а также учитывая активное участие Саркиса Ацпаняна в освещении карабахской войны и организации различных благотворительных акций для Арцаха, дало разрешение для захоронения на Ераблуре.

Фото – Геворка Перкуперкяна