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Ара Баблоян считает Армена Саркисяна хорошим кандидатом в президенты Армении


Ара Баблоян считает Армена Саркисяна хорошим кандидатом в президенты  Армении и одобряет решение  РПА  о выдвижении его кандидатуры.

Как  передает Арменпресс, во время встречи с журналистами спикер НС РА отметил, что Саркисян – личность с высоким интеллектом, собственным взглядом, сформировавшейся позицией. 

«У  Армена  Саркисяна – четкое  представление о народе, стране, государстве, его нуждах и значении. Он в курсе внутренних проблем как гражданин Армении, знает международную обстановку. Он же  был премьером Армении. Армен Саркисян - хороший кандидат  в президенты  Армении», - сказал Ара Баблоян.

 

 




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