Ара Баблоян считает Армена Саркисяна хорошим кандидатом в президенты Армении и одобряет решение РПА о выдвижении его кандидатуры.

Как передает Арменпресс, во время встречи с журналистами спикер НС РА отметил, что Саркисян – личность с высоким интеллектом, собственным взглядом, сформировавшейся позицией.

«У Армена Саркисяна – четкое представление о народе, стране, государстве, его нуждах и значении. Он в курсе внутренних проблем как гражданин Армении, знает международную обстановку. Он же был премьером Армении. Армен Саркисян - хороший кандидат в президенты Армении», - сказал Ара Баблоян.