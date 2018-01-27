Число погибших при взрыве в дипломатическом квартале Кабула достигло 40

Не менее 40 человек погибли, еще 140 получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, передает телеканал 1TV со ссылкой на местный минздрав.



Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Ранее сообщалось о 17 погибших и 110 раненых. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

По данным телеканала 1TV, взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле. Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв.



ФОТО: AFP / Wakil Kohser