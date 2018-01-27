В зоопарке Сан-Диего умерла 60-летняя горилла
В зоопарке Сан-Диего умерла одна из старейших известных горилл. Животному по кличке Вила было 60 лет, сообщает Reuters.
Специалисты считают, что западная равнинная горилла Вила родилась в 1957 году в Конго. После гориллу перевезли в зоопарк Сан-Диего, где ее вырастили сотрудники зоопарка. Вила была матриархом пяти поколений горилл.
В дикой природе такие гориллы живут в среднем от 30 до 40 лет.
Представители зоопарка не раскрывают причины смерти гориллы.
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