В зоопарке Сан-Диего умерла 60-летняя горилла

В зоопарке Сан-Диего умерла одна из старейших известных горилл. Животному по кличке Вила было 60 лет, сообщает Reuters.

Специалисты считают, что западная равнинная горилла Вила родилась в 1957 году в Конго. После гориллу перевезли в зоопарк Сан-Диего, где ее вырастили сотрудники зоопарка. Вила была матриархом пяти поколений горилл.

В дикой природе такие гориллы живут в среднем от 30 до 40 лет.

Представители зоопарка не раскрывают причины смерти гориллы.