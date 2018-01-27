В Лондоне автомобиль насмерть сбил трех подростков у остановки
15:07, 27 Январь, 2018
В западном Лондоне автомобиль сбил троих молодых людей рядом с автобусной остановкой, как сообщает Арменпресс, об этом передает Sky News.
В подростков на остановке врезался черный автомобиль Аudi, за рулем которого находился 28-летний мужчина. Молодые люди скончались на месте происшествия, водитель был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, а затем взят под стражу.
Полиция не считает произошедшее террористическим актом.
«Молодые люди погибли при ужасных обстоятельствах. Нужно, чтобы каждый, кто видел, что произошло, немедленно связался с полицией», — заявила детектив Джейн Шоу.