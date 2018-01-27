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Песни Алексея Экимяна будут впервые представлены в сопровождении симфонического оркестра


2 февраля, в 19:00 Армянский государственный симфонический оркестр во главе с художественным руководителем и главным дирижером Сергеем Смбатяном представит любимые и ожидаемые песни Алексея Экимяна в Национальном академическом театре оперы и балета им. Ал. Спендиаряна.

Ка передает Арменпресс,  любимые певцы представят песни Алексея Экимяна в новой интерпретации. Специальные гости концерта -Вахтанг Кикабидзе и НаниБрегвадзе.

Вахтанг Кикабидзе, НаниБрегвадзе, Шушан Петросян, Арсен Сафарян, Артур Испирян, Арсен Григорян, АрманОваннисян, ВарданБадалян, Гамлет Геворкян, Эдгар Хачатрян, Маша Мнджоян, «Голоса Арцаха» и солисты Государственного театра песни Армении выступят с Армянским государственным симфоническим оркестром.

Любимые песни Алексея Экимяна будут представлены впервые под аккомпанемент симфонического оркестра и в новой аранжировке.

Концерт посвящен 90-летию Алексея Экимяна.

Концерт проходит под патронатом Первой леди Республики Армения Риты Саркисян, при поддержке Министерства культуры РА.

 

 

 




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