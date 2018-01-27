Давид Аршакян перешел в датский клуб

Кандидат в члены сборной Армении Давид Аршакян перешел из США в датский клуб.

Как передает Арменпресс, Аршакян будет играть в «Велле» - лидере первого дивизиона Дании. Контракт с армянским футболистом рассчитан до 2020 года.

Аршакян играл в команде «Чикаго файер», в котором сыграл 17 матчей.