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Давид Аршакян перешел в датский клуб


Кандидат в  члены  сборной  Армении Давид Аршакян перешел из США в датский клуб.

Как  передает Арменпресс, Аршакян будет играть в  «Велле» - лидере первого дивизиона  Дании. Контракт с армянским футболистом рассчитан до 2020 года.

Аршакян играл в команде «Чикаго файер», в котором сыграл 17 матчей.

 




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