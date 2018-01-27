"Талибан" взял ответственность за взрыв в дипломатическом квартале Кабула

Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв в Кабуле, сообщает агентство "Пажвак".

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Сообщается о 10 погибших и 79 раненых.

По данным телеканала 1TV, взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле.

Ранее сообщалось, что посольство России находится далеко от дипломатического квартала.





AP Photo / Massoud Hossaini