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"Талибан" взял ответственность за взрыв в дипломатическом квартале Кабула


Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв в Кабуле, сообщает агентство "Пажвак".

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Сообщается о 10 погибших и 79 раненых.

По данным телеканала 1TV, взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле.

Ранее сообщалось, что посольство России находится далеко от дипломатического квартала.


AP Photo / Massoud Hossaini




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