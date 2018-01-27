Президент Армении выступил с благодарственным словом в ходе церемонии награждения военнослужащих по случаю праздникаСв. Полководца Саркиса

Президент Армении Серж Саргсян выступил с благодарственным словом в ходе церемонии награждения военнослужащих по случаю праздникаСв. Полководца Саркиса.

Президент Армении Серж Саргсян вместе с министром обороны Вигеном Саркисяном и мэром Еревана Тароном Маркаряном участвовал в литургии к дню памятиСв. Полководца Саркиса, его сына Мартироса и 14 воинов, которуюотслужил заместитель предстоятеля Араратской епархии архиепископ НавасардКчоян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, по окончании литургии состоялось благословения десницей Св.Саркиса и церемония награждения особо отличившихся военнослужащих пограничных частей. На церемонии присутствовали члены их семей, верующие.

Президент Армении Серж Саргсян выступил с благодарственным словом, в котором, в частности, отметил:

«Дорогие военнослужащие,

Поздравляю нас всех с праздником Св. Полководца Саркиса и молимся Всевышнему, прося Его хранить нашу армию, нашего солдата, нашего офицера.. Св. Саркис – покровитель молодых и влюбленных. Землю, родину, семью защищают силой, терпением и мужеством.

… На данном этапе защищать родину выпало вам. Это большая честь. Я благодарю вас. Хочу пожелать вам хорошей службы. Хочу, чтобы вы и тысячи армянских воинов вернулись домой, создали свою семью. Вы достойны и хорошей жизни, и почета.

Вы видите, что родина не только нуждается в вашей службе, но и надежно стоит за вами. Завершив службу, каждый из вас сможет получить образование, специальность. И всегда вам будет помогать государство, министерство обороны.

… Дорогие родители, благодарю вас за воспитание достойных сыновей. Знаю, как это трудно – воспитывать сыновей, потом отправлять их в армию и с трепетом ждать их возвращения. … Хочу заверить вас, что мы делаем все, чтобы ваши героические сыновья имели все для защиты родины, защиты своих семей, защиты своей чести.

… Желаю вас доброй службы. Помните: лучший солдат – тот солдат, который полностью выполняет свои обязанности и возвращается в гражданскую жизнь».

Полный текст выступления на армянском опубликован на сайте Арменпресс.