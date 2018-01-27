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Президент Армении выступил с благодарственным словом в ходе церемонии награждения военнослужащих по случаю праздникаСв. Полководца Саркиса


Президент Армении Серж Саргсян выступил с благодарственным словом в ходе  церемонии награждения военнослужащих по случаю праздникаСв. Полководца Саркиса.  

Президент Армении Серж Саргсян вместе  с министром обороны Вигеном Саркисяном и мэром Еревана Тароном Маркаряном  участвовал в литургии к дню памятиСв. Полководца Саркиса, его сына Мартироса и 14 воинов, которуюотслужил заместитель предстоятеля Араратской епархии архиепископ НавасардКчоян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, по окончании литургии состоялось благословения десницей Св.Саркиса и церемония  награждения  особо отличившихся военнослужащих пограничных частей. На церемонии присутствовали члены  их семей, верующие. 

 Президент Армении Серж Саргсян выступил с благодарственным словом, в котором, в частности, отметил:

«Дорогие военнослужащие,

Поздравляю нас всех с праздником Св. Полководца Саркиса и молимся Всевышнему, прося Его хранить нашу армию, нашего солдата, нашего офицера.. Св. Саркис – покровитель молодых и влюбленных. Землю, родину, семью защищают силой, терпением и мужеством.  

… На данном этапе  защищать родину  выпало вам. Это большая честь. Я благодарю вас. Хочу пожелать вам хорошей службы. Хочу, чтобы  вы и тысячи армянских воинов вернулись домой, создали свою семью. Вы достойны и хорошей жизни, и почета. 

Вы видите, что родина не  только нуждается в вашей службе, но и надежно стоит за вами. Завершив  службу, каждый из вас сможет получить образование, специальность. И всегда вам будет помогать государство, министерство обороны.  

… Дорогие родители, благодарю вас за воспитание достойных сыновей. Знаю, как это трудно – воспитывать сыновей, потом отправлять их в армию и с трепетом ждать их возвращения. … Хочу заверить вас, что мы  делаем все, чтобы ваши героические  сыновья имели все для  защиты  родины, защиты своих семей, защиты  своей чести. 

… Желаю вас доброй  службы. Помните: лучший солдат – тот солдат, который полностью выполняет свои обязанности и возвращается в гражданскую жизнь».

 

Полный текст выступления  на армянском опубликован на сайте  Арменпресс.

 




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