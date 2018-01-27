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Мы продолжим повестку наших реформ – интервью Карена Карапетяна Euronews


В рамках Международного экономического форума в  Давосе премьер-министр Армении Карен  Карапетян дал интервью редактору бизнес-программыEuronewsОлександре Вакулиной.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА,  премьер, в частности, отметил:

«Мы  продолжим повестку наших реформ с целью сделать бизнес-пространство в Армении более комфортным, сформировать единую бизнес-площадку в регионе – используя торговые  режимы с ЕАЭС, ЕС (GSP+), СЭЗ с Ираном и других стран (GSP). Мы  стремимся создать наше единое  региональное  будущее, пытаясь стать воротами в культуры, рынки, где разные  страны  мира  смогут действительно совместиться».

Интервью  Карена Карапетяна Euronews доступно на  9 языках. Английский  вариант доступен по следующей ссылке.




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