Мы продолжим повестку наших реформ – интервью Карена Карапетяна Euronews

В рамках Международного экономического форума в Давосе премьер-министр Армении Карен Карапетян дал интервью редактору бизнес-программыEuronewsОлександре Вакулиной.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, премьер, в частности, отметил:

«Мы продолжим повестку наших реформ с целью сделать бизнес-пространство в Армении более комфортным, сформировать единую бизнес-площадку в регионе – используя торговые режимы с ЕАЭС, ЕС (GSP+), СЭЗ с Ираном и других стран (GSP). Мы стремимся создать наше единое региональное будущее, пытаясь стать воротами в культуры, рынки, где разные страны мира смогут действительно совместиться».

Интервью Карена Карапетяна Euronews доступно на 9 языках. Английский вариант доступен по следующей ссылке.