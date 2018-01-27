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Стрелки неудачно выступили в турнире в Мюнхене


Члены  сборной  Армении по стрельбе неудачно выступили в турнире в Мюнхене.

Как передает Арменпресс, в стрельбе  на 10 м Мариам Микаелян заняла 82 место. Ирина Лауэр в в квалификационном рейтинге на 79 месте. 

Накануне выступили другие  члены  сборной. В  стрельбе  из пневматического оружия на 10 м единственный представитель Армении БеникХлгатян занял 25 место.  Лидер в этом виде Грач Бабаян в квалификационном рейтинге занял 40 место. Среди молодых в этом виде стрельбы Айк Бабаян и Нарек Адамян заняли соответственно 38 и 39 места. Среди девушек Алла Погосян  - на 26 месте.




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