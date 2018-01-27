Стрелки неудачно выступили в турнире в Мюнхене

Члены сборной Армении по стрельбе неудачно выступили в турнире в Мюнхене.

Как передает Арменпресс, в стрельбе на 10 м Мариам Микаелян заняла 82 место. Ирина Лауэр в в квалификационном рейтинге на 79 месте.

Накануне выступили другие члены сборной. В стрельбе из пневматического оружия на 10 м единственный представитель Армении БеникХлгатян занял 25 место. Лидер в этом виде Грач Бабаян в квалификационном рейтинге занял 40 место. Среди молодых в этом виде стрельбы Айк Бабаян и Нарек Адамян заняли соответственно 38 и 39 места. Среди девушек Алла Погосян - на 26 месте.