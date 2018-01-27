СМИ сообщили о мощном взрыве в Кабуле

Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле, информация о пострадавших пока не поступала, передает телеканал 1TV.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Другие подробности пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что посольство России находится далеко от дипломатического квартала.





