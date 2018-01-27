Президент Армении участвовал в литургии в честь Дня Св. Саркиса

Президент Армении Серж Саргсян участвовал в литургии к дню памятиСв. Полководца Саркиса, его сына Мартироса и 14 воинов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, литургию отслужил заместитель предстоятеля Араратской епархии архиепископ НавасардКчоян.

Католикосом Гарегином Вторым ПраздникСв. Полководца Саркиса провозглашен Днем молодых. Святой полководец Саркис - один из величайших и любимых армянами святых. Вместе со своим сыном Мартиросом и четырнадцатью воинами он погиб во имя христианской веры.За мужество и отвагу император Константин Великий (285-337) назначил Саркиса князем и спарапетом (главнокомандующим армянской армией) в граничащей с Арменией Каппадокии. Он был не только полководцем, но и блестящим проповедником.

С позволения и согласия императора в городах, находящихся под его господством, он разрушал капища, строил церкви, распространял христианство.

Когда во времена императора Юлиана Отступника (360-363) начались гонения на христиан, Св. Саркису явился Господь Бог и повелел его покинуть пределы империи. Вместе со своим сыном Мартиросом Св. Саркис нашел убежище в Армении, где царствовал царь Тиран, внук Трдата Великого, сын Хосрова. Получив известие о том, что Юлиан с большим войском движется на Персию, и стремясь избежать опасности вторжения в свои земли, армянский царь уговаривает Саркиса перейти на службу к Шапуху.

Шах Шапух принял Св. Саркиса с любовью и назначил его на должность командующего войсками. Многие из воинов, видя в своем блестящем полководце благонравие и жизнью засвидетельствованную преданность Богу, сотворённые его святыми молитвами к Господу чудеса, отказывались от язычества и становились христианами. Однако Шапух требует, чтобы святой стал огнепоклонником и совершал языческие жертвоприношения.Саркис наотрез отказался, заявив: «Поклоняться следует только истинному Богу – Святой Троице, - Который сотворил небо и землю. А огонь и идолы вовсе не боги, так как созданный из праха человек может их уничтожить». Сказав же это, Св. Саркис сокрушил статую истукана. Разъярённая толпа набросилась на Св. Саркиса и на его сына. И первым принимает мученический венец его сын Мартирос. Св. Саркис был заточен в тюрьму, но, оставшись непреклонным в своей вере, вскоре был обезглавлен. После гибели Св. Саркиса над телом его возникает свечение. За христианскую веру погибают также и преданные Св. Саркису четырнадцать воинов. Верующие люди захоронили тела мучеников в городе Амии.