В Армении ожидаются осадки – в виде мокрого снега и дождя со снегом

На территории Армении 27 января днем в значительной части областей, 28 января – в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе время от времени ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – в виде снега, в долинах – в виде мокрого снега и дождя со снегом. 28-31 января и 1 февраля погода ожидается без осадков.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, ветер северо-восточный, скорость 3-8 м/с.

27-29января температура понизится на 4-5 градусов, 31 января и 1 февраля на столько же повысится.

В Ереване 27-29января днем время от времени ожидаются осадки, 28-31января и 1 февраля погода ожидается без осадков.