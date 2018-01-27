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В Армении ожидаются осадки – в виде мокрого снега и дождя со снегом


На территории Армении 27 января днем в значительной части областей, 28 января – в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе время от времени  ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – в виде снега, в долинах – в виде  мокрого снега и дождя  со снегом.  28-31 января и 1 февраля погода ожидается без осадков.

Как  сообщили Арменпресс в МЧС РА,   ветер северо-восточный, скорость 3-8 м/с.

27-29января температура понизится на 4-5 градусов, 31 января и 1 февраля на столько же  повысится.

В Ереване 27-29января днем время от времени  ожидаются осадки, 28-31января и 1 февраля погода ожидается без осадков.




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