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В Мексике обнаружили более 100 прятавшихся в трейлере нелегальных мигрантов


Более 100 нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки нашла в пятницу армия Мексики в трейлере, двигавшемся в сторону границы с США, сообщает национальный институт миграции латиноамериканской страны. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Машина была остановлена в штате Тамаулипас. Все мигранты находились без воды и питания. "Группа спасенных иностранцев состояла из 83 гватемальцев, 17 гондурасцев и девяти сальвадорцев, которые намеревались доехать до США", — говорится в коммюнике ведомства.

Среди мигрантов было в общей сложности 39 детей. Все они ехали из южного мексиканского штата Чьяпас в приграничный с США Тамаулипас.




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