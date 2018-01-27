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За прошедшую неделю Азербайджан произвел 2000 выстрелов в направлении Арцаха и совершил безуспешную попытку диверсии


За промежуток  времени 21-27 января на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 200  раз.В сторону армянских позиций произведено более 2000 выстрелов.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха,помимо вышеуказанного нарушения  перемирия, в ночь на 25-е января, в районе 02:00 часов, противник  предпринял попытку проникновения диверсионной группы. В результате предпринятых превентивных  мероприятий азербайджанские диверсанты были отброшены.

Передовые  части Армии обороны  Арцаха полностью владеют оперативно-тактической  ситуацией и продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.




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