За прошедшую неделю Азербайджан произвел 2000 выстрелов в направлении Арцаха и совершил безуспешную попытку диверсии

За промежуток времени 21-27 января на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 200 раз.В сторону армянских позиций произведено более 2000 выстрелов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха,помимо вышеуказанного нарушения перемирия, в ночь на 25-е января, в районе 02:00 часов, противник предпринял попытку проникновения диверсионной группы. В результате предпринятых превентивных мероприятий азербайджанские диверсанты были отброшены.

Передовые части Армии обороны Арцаха полностью владеют оперативно-тактической ситуацией и продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.