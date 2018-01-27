Саркис Адамян участвовал в очередной игре «Ян Регенбург»

Форвард национальной сборной Армении Саркис Адамян участвовал в очередной игре Yan Regensburg.

Как передает Арменпресс, в 20 туре второго дивизиона Бундеслиги «Ян Регенбург» принимал у себя «Инголштадт». Игра завершилась со счетом 3:2.

Форвард национальной сборной Армении Саркис Адамян участвовал в течение всего матча.

По итогам этого тура Yan Regensburg на 5 месте.