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Саркис Адамян участвовал в очередной игре «Ян Регенбург»


Форвард национальной  сборной  Армении Саркис Адамян участвовал в очередной  игре Yan Regensburg.

Как  передает Арменпресс, в 20 туре второго дивизиона Бундеслиги  «Ян Регенбург» принимал у  себя «Инголштадт». Игра  завершилась со счетом 3:2.

Форвард национальной  сборной  Армении Саркис Адамян участвовал в течение  всего матча.

По итогам этого тура Yan Regensburg на 5 месте.

 




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