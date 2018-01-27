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Левон Аронян поделил очко в 4-ом туре первенства в Гибралтаре


Лидер национальной шахматной сборной, действующий  обладатель Кубка мира Левон  Аронян поделил очко  в 4-ом туре  первенства в  Гибралтаре.

Как  передает Арменпресс, Аронян сыграл вничью с российским гроссмейстером Сергеем Григорянцем.

Лилит Мкртчян также поделила очко.

После  этого тура у Ароняна 3 очка. Лидер – ХикаруНакамура, набравший  4 очка из 4 возможных.     

В крупном турнире  GibraltarMasters  участвуют 274 игрока из 50 стран, в том числе 92 гроссмейстера. Самый  высокийклассификационный рейтинг уАроняна. В числе его соперников Максим Вашье-Лаграв, победитель GibraltarMasters  последних трех  лет ХикаруНакамура, Давид навара, ПентараХарикришна, ЛеКуанЛием, Дуда Ян-Кшиштоф, Майкл Адамс, Ван Хао, Никита  Витюгов, Василий Иванчук и др. Турнир продлится до 1 февраля.




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