Лидер национальной шахматной сборной, действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян поделил очко в 4-ом туре первенства в Гибралтаре.

Как передает Арменпресс, Аронян сыграл вничью с российским гроссмейстером Сергеем Григорянцем.

Лилит Мкртчян также поделила очко.

После этого тура у Ароняна 3 очка. Лидер – ХикаруНакамура, набравший 4 очка из 4 возможных.

В крупном турнире GibraltarMasters участвуют 274 игрока из 50 стран, в том числе 92 гроссмейстера. Самый высокийклассификационный рейтинг уАроняна. В числе его соперников Максим Вашье-Лаграв, победитель GibraltarMasters последних трех лет ХикаруНакамура, Давид навара, ПентараХарикришна, ЛеКуанЛием, Дуда Ян-Кшиштоф, Майкл Адамс, Ван Хао, Никита Витюгов, Василий Иванчук и др. Турнир продлится до 1 февраля.