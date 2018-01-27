В Баку прогремел мощный взрыв в результате утечки газа
На первом этаже жилого дома в Бакупрогремел мощный взрыв. Как передает Арменпресс, об этом сообщает азербайджанское ИА АРА.
Известно, что взрыв произошел в магазине канцтоваров. Глава отдела по связи с общественностью Azəriqaz Ибрагим Кялбалан сообщил, что по предварительным данным, причина – утечка газа. Пострадал один человек, которого госпитализировали с серьезными ожогами. Его состояние тяжелое.
«Вчера на этом участке шли строительные работы. Предположительно, поврежден газовод. По предварительным данным, причина взрыва – утечка газа», - сказал он.
Ибрагим Кялбалан отметил, что из-за взрыва прекращена подача газа около 1000 потребителям.
Ранним утром в субботу в центре Баку произошел взрыв газа. Пожар произошел в магазине канцелярских товаров на первом этаже. Причина - утечка газа. Погибли два человека. pic.twitter.com/CrXLbJSDv2— Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) 27 января 2018 г.