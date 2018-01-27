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В Баку прогремел мощный взрыв в результате утечки газа


На первом этаже жилого дома в Бакупрогремел мощный взрыв. Как  передает Арменпресс, об этом сообщает азербайджанское  ИА АРА.

Известно, что взрыв произошел в магазине канцтоваров. Глава отдела по связи с общественностью Azəriqaz Ибрагим Кялбалан сообщил, что по предварительным данным, причина – утечка газа. Пострадал один человек, которого госпитализировали с серьезными ожогами. Его состояние  тяжелое.

«Вчера на этом участке шли строительные работы. Предположительно, поврежден газовод. По  предварительным данным, причина взрыва – утечка газа», - сказал он.

Ибрагим Кялбалан отметил, что из-за взрыва прекращена  подача газа около 1000 потребителям.




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