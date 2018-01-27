Стремление к свободе и независимости объединяет героическое население Ленинграда и граждан Арцаха – Эдуард Шармазанов

26 января делегация РА во главе с Эдуардом Шармазановым провела встречу с председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславом Макаровым. На встрече присутствовал генконсул РА Грайр Карапетян и постпред НС РА в МПА СНГ Айк Чилингарян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата НС РА, Эдуард Шармазанов отметил, что для армянской делегации большая честь участвовать в мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда.

Вице-спикер НС РА отметил, что армяно-российские союзнические отношения стабильно развиваются по всем направлениям. В двусторонних контактах особая роль отводится межпарламентской дипломатии. Шармазанов подчеркнул углубление связей между Ереваном и Санкт-Петербургом, выполнение совместных программ.

По его словам, в контактах между Ереваном и Санкт-Петербургом особую роль играет армянская община, сформировавшаяся с первым дней основания северной столицы.

«Многие армяне оставили след в общественно-политической жизни Петербурга. В этом году исполняется 130 лет со дня смерти выдающегося армянского полководца и государственного деятеля, реформатора Российской империи МикаелаЛорис-Меликова. Мы благодарны руководству Заксобрания Санкт-Петербурга за содействие в подготовке мероприятий к этой дате.

Неоценима роль представителей армянского народа в защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Победа над фашизмом – наша общая победа. Важность ее мы продолжаем осознавать спустя десятки лет. Стремление к свободе и независимости объединяет героическое население Ленинграда и Арцаха», – сказал вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов.

В составе делегации НС РА были также депутаты Айк Бабуханян и Ромик Манукян.