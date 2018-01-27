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Стремление к свободе и независимости объединяет героическое население Ленинграда и граждан Арцаха – Эдуард Шармазанов


26 января делегация РА  во главе  с Эдуардом Шармазановым провела встречу с председателем Законодательного собрания  Санкт-Петербурга Вячеславом Макаровым. На встрече  присутствовал генконсул РА Грайр Карапетян и постпред НС РА в МПА СНГ Айк Чилингарян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата НС РА, Эдуард Шармазанов отметил, что для  армянской делегации большая честь участвовать в мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда.

Вице-спикер НС РА отметил, что армяно-российские  союзнические  отношения стабильно развиваются по всем направлениям. В двусторонних контактах особая роль отводится межпарламентской  дипломатии. Шармазанов подчеркнул углубление  связей между  Ереваном и Санкт-Петербургом, выполнение  совместных программ.

По его словам, в контактах между  Ереваном и Санкт-Петербургом  особую роль играет армянская община, сформировавшаяся с первым дней основания  северной  столицы. 

«Многие  армяне оставили след в общественно-политической  жизни Петербурга. В этом году  исполняется 130 лет со дня смерти выдающегося армянского полководца и государственного деятеля, реформатора Российской империи МикаелаЛорис-Меликова. Мы  благодарны  руководству Заксобрания Санкт-Петербурга за содействие  в  подготовке  мероприятий к этой  дате.

Неоценима роль представителей  армянского народа в защите  Ленинграда в годы Великой Отечественной  войны. Победа над фашизмом – наша общая победа. Важность ее мы  продолжаем осознавать спустя  десятки лет. Стремление к свободе и независимости объединяет героическое  население  Ленинграда и Арцаха», –  сказал вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов.

В составе  делегации НС РА  были также депутаты  Айк Бабуханян и Ромик Манукян.

 

 

 




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