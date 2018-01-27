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На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги


По данным на 10:45часов 27января на территории  Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги.

Как  сообщили Арменпресс в МЧС РА,  27 января   время от времени  ожидаются осадки, ночью – в виде  мокрого снега   28-31 января погодаожидаетсябезосадков.

Автодороги  Геганист-Спандарян и Арич-Наапетян закрыты.

Труднопроходимы дороги Артик-Норашен, Сотк-Карвачар и перевал Варденяц, а для грузовиков с прицепом – дорога Ноемберян-Воскепар.

В Капане и Каджаране и на отрезке «Мегру сар» местами гололед.

В  Горисе Сюникской области и дороге Аштарак-Талин туман.

В Тавушской и  Сюникской  областях, в Абовяне и ЕгвардеКотайкской области снегопад.

Всем  водителям рекомендуется  ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации  департамента ЧС Министерства внутренних дел  Грузии и Центра кризисного управления Южной  Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс  закрыта для  всех видов транспорта.




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