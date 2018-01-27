По данным на 10:45часов 27января на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, 27 января время от времени ожидаются осадки, ночью – в виде мокрого снега 28-31 января погодаожидаетсябезосадков.

Автодороги Геганист-Спандарян и Арич-Наапетян закрыты.

Труднопроходимы дороги Артик-Норашен, Сотк-Карвачар и перевал Варденяц, а для грузовиков с прицепом – дорога Ноемберян-Воскепар.

В Капане и Каджаране и на отрезке «Мегру сар» местами гололед.

В Горисе Сюникской области и дороге Аштарак-Талин туман.

В Тавушской и Сюникской областях, в Абовяне и ЕгвардеКотайкской области снегопад.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации департамента ЧС Министерства внутренних дел Грузии и Центра кризисного управления Южной Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.