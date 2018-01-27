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Европейские индексы - 26-01-18


МОСКВА, 27 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.31% и составил 13340.17 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.87% и составил 5529.15 пункта, британский FTSE вырос на 0.65% и составил 7665.54 пункта, российский MICEX снизился на 1.07% и составил 2295.26 пункта, а RTSI снизился на 2.03% и составил 1282.84 пункта.




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