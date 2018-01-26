Ариф Юнусов рассказал, что приказ об армянских погромах в Баку исходил от Гейдара Алиева

Находящийся в политэмиграции в Нидерландах азербайджанский правозащитник, историк Ариф Юнусов рассказал, что армянские погромы в Баку в январе 1990 года были организованы по распоряжению экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева. Как сообщает Арменпресс, об этом он сказал в интервью азербайджанскому интернет-телеканалу «Объектив ТВ».

Он отметил, что по приказу Гейдара Алиева был организован ввод советских войск в Баку, чтобы разогнать протестную акцию, организованную оппозицией в ночь с 19 на 20 января 1990, в результате которой погибли более 100 мирных жителей из-за столкновений между оппозицией и советскими войсками.

Правозащитник отметил, что Гейдар Алиев все это организовал, чтобы прийти к власти.

«В событиях вокруг 20 января в Азербайджане много мифов, при этом его воспринимают как чуть ли не славную страницу героической борьбы и часть национально-демократического движения, в результате которого Азербайджан впоследствии стал независимым. Но на самом деле события в январе 1990 г. связаны с ролью Гейдара Алиева», - отмечает Ариф Юнусов.

По словам Юнусова, он сам прочитал некоторые материалы расследования, проведенного по приказу Михаила Горбачева против Гейдара Алиева.

«Результаты расследования были бы отрицательными для Алиева. В конце января 1990 года должен был состоятся пленум ЦК КП Азербайджана, и Гейдар Алиев был бы исключен из партии и политики вместе со своей командой. Алиев знал обо всем этом, поэтому через своих людей (Эльчибея, Немата Панахлы, Фазала Агамали, Бежана Фарзая) приступил к активным действиям в коммунистической партии и внутри страны. Немат Панахлы, который 31 декабря 1989 г. организовал разрушение государственной границы в Нахиджеване, также инициировал массовые убийства армян в январе, поскольку он считал, что для выхода из ситуации требуется много крови, чтобы создать путаницу», - сказал он.

В интервью Юнусов отмечает, что Панахлы организовывал резню армян и обострение ситуации, а Эльчибей занимался приводом Гейдара Алиева к власти и повышением его репутации.

«Полковник Госбезопасности Олег Алиев прямо заявил, что и азербайджанский, и российский КГБ знали обо всем этом, но ничего не предпринимали, чтобы предотвратить массовые убийства армян. Москва использовала все это для ввода советских войск в Баку. Таким образом, заседание Генеральной прокуратуры СССР и пленум Коммунистической партии не состоялись в конце января, начатое по приказу Горбачева расследование против Гейдара Алиева было закрыто, и через некоторое время к власти пришел Алиев», - сказал Юнусов.

Ариф Юнусов в 1992-1993 гг. занимал должность начальника информационно-аналитического управления аппарата президента Азербайджана и занимался расследованием армянских погромов.