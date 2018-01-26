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Телеведущая Cnews напомнила послу Турции о Геноциде армян


В гостях телеведущей Сони  Мабрук на телеканале Cnews был Чрезвычайный и Полномочный посол Турции во Франции Исмаил Хакки Мусаи для обсуждения турецких атак на курдов Сирии.

Как сообщает Арменпресс, отвечая на вопрос о возможных жертвах среди сирийского гражданского населения в результате нападения Турции, посол выразил недовольство вопросом репортера: «Ясно одно: мы руководствуемся волей наших предков, как можно лучше защищая гражданских лиц».

Соня Мабрук отреагировала на это, напомнив о Геноциде армян. «Это напоминает нам о темных временах с армянами», - сказала телеведущая.

Посол подчеркнул опыт Мабрук, пожаловавшись на то, как «вопрос армян связан с сегодняшними дебатами».

26 января журналист Максим Азади сообщил, что в результате недельной операции в Африне «59 гражданских лиц были убиты, 139 получили ранения. 49 курдских боевиков были убиты».




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