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США расширили санкции против России


США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине. В черный список внесли 21 гражданина России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девять компаний, следует из документа, опубликованного американским Минфином.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», среди них заместитель министра энергетики России Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, а также дочерние структуры "Сургутнефтегаза", "Силовых машин" и "Технопромэкспорта".

Кроме того, еще по 12 компаниям санкции были уточнены.

Страны Запада ввели санкции против России в 2014 году, а затем неоднократно продлевали и усиливали их. В ответ Москва ввела свои ограничительные меры и взяла курс на импортозамещение. При этом российские власти не раз заявляли, что на всякое усиление санкций последует адекватный ответ.




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