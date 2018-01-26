Премьер-министр Армении посетил министерство сельского хозяйства

Премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил министерство сельского хозяйства, чтобы ознакомиться с результатами выполнения в 2017 году приоритетных задач и осуществлением мероприятий, а также задачами сферы на 2018 год.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, министр Игнатий Аракелян доложил о результатах деятельности структуры в прошлом году и планах на 2018 год.

Подводя итоги, премьер-министр отметил: «Проблемы и горизонты, которые мы установили в этой сфере, должны быть выполнены. Сельское хозяйство является одной из сфер, которые меняют качество жизни нашей страны и гражданина. Поэтому, смелее вперед».