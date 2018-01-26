В Турции наказали местное радио за оскорбление семьи Алиевых

Bысший совет на телевидению и радио Турции вынес решение о наказании местной радиостанции "Show Radyo". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, Bысший совет усмотрел оскорбления в комментариях в эфире радио по поводу назначения Ильхамом Алиевым своей супруги Мехрибан Алиевой первым вице-президентом страны.

Это имело место в вечерней программе "Matrax" Зеки Каяхан Джошгуна.

Пять выпусков программы приостановлены. Кроме того, назначен самый крупный денежный штраф в размере 5% коммерческих доходов компании, сообщают турецкие СМИ.

Это одно из самых жестких мер наказания в отношении органа медиа в истории Турции.